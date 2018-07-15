Апельсины способны защитить от возрастного ухудшения зрения – ученые

Австралийские ученые заявили о том, что флавоноиды, которые содержатся в апельсинах, способны защитить пожилых людей от ухудшения зрения.

Как сообщает N+1, результаты исследований ученых показывают, что даже один апельсин в день существенно снижает риск возникновения поражений сетчатки.

Исследователи на протяжении 15 лет наблюдали за 2856 австралийцами, которым на момент начала исследований было минимум 49 лет.

Ученые сосредоточились на диете участников, а именно — потреблении пищи, богатой флавоноидами — растительными полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами: флавоноиды содержатся, к примеру, в зеленом чае, цитрусовых, красном вине и темном шоколаде.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что высокое потребление пищи, богатой флавоноидами, снижает риск развития макулодистрофии в пожилом возрасте.

Самый значимы эффект был достигнут при потреблении апельсинов: авторы сообщают, что те участники, сообщили о том, что едят апельсины раз в день, на 60% реже страдали от поражений сетчатки при финальном наблюдении.