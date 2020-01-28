Apple готовится к выпуску iPhone 12 mini

28 января 2020 г. 12:20
Источник: Факти
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В 2020 году компания Apple намерена представить рекордное количество новых смартфонов, среди которых будет компактная версия iPhone 12 под названием mini.

Также компания должна показать преемника iPhone SE и три базовые версии iPhone 12.

Презентация iPhone SE 2 может состояться в марте 2020 года, а обо всех моделях iPhone 12 расскажут в сентябре.

Компактная версия iPhone 12 получит 5,4-дюймовый экран, но будет отличаться от бюджетной версии смартфона.

По функционалу она будет больше приближена к базовому iPhone 12, чем к iPhone 8.

Обычная и Pro версии нового смартфона получат 6,1-дюймовый экран, а в Pro Max появится 6,7-дюймовый дисплей.

Главным отличием модификаций iPhone 12 станет количество сенсоров камеры.

Все новинки также должны получить поддержку 5G.

Однако производство новых моделей смартфона могут отложить из-за распространения коронавируса в Китае.

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