Apple уволила сотрудника из-за его дочери, опубликовавшей видео с новым iPhone X

29 октября 2017 г. 13:41
Источник: Новое Время
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Видео с обзором нового iPhone X, опубликованное дочерью одного из сотрудников Apple, стоило ему работы.

Как заявили в компании, обнародовав соответствующий ролик Брук Амелия Петерсон нарушила запрет на показ устройств до их выхода.

По словам самой девушки, около месяца назад она поехала навестить своих родителей в Северной Калифорнии, и у ее отца на тот момент уже был iPhone X, который она решила снять для забавы.

При этом Петерсон уверяет, что не знала, что нарушает какие-то правила, и просто записала видео на память.

В частности, в нем девушка показала, как выглядит экран уведомлений, календарь и некоторые другие приложения на новом iPhone X.

Видео: 

Apple iPhone X : Hands On Footage before it's Launch

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