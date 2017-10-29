Apple уволила сотрудника из-за его дочери, опубликовавшей видео с новым iPhone X

Видео с обзором нового iPhone X, опубликованное дочерью одного из сотрудников Apple, стоило ему работы.

Как заявили в компании, обнародовав соответствующий ролик Брук Амелия Петерсон нарушила запрет на показ устройств до их выхода.

По словам самой девушки, около месяца назад она поехала навестить своих родителей в Северной Калифорнии, и у ее отца на тот момент уже был iPhone X, который она решила снять для забавы.

При этом Петерсон уверяет, что не знала, что нарушает какие-то правила, и просто записала видео на память.

В частности, в нем девушка показала, как выглядит экран уведомлений, календарь и некоторые другие приложения на новом iPhone X.