Apple выпустит шлем и очки с дополненной реальностью

12 ноября 2019 г. 14:15
Источник: Детали
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Apple планирует представить шлем с дополненной реальностью в 2022 году, а в 2023 году выйдет другая версия гаджета, напоминающая обычные очки. 

Важно отметить, что речь не идет о виртуальной реальности (VR - virtual reality), которая состоит только из нереальных, созданных в программе объектов, а о дополненной реальности (AR), когда нереальные, виртуальные, объекты в восприятии пользователя становятся частью реальной окружающей картины мира.

Классическим примером такой дополненной реальности может служить игра Pokemon Go: люди с помощью специальных программ находили вокруг себя, в реальных помещениях или на природе, виртуальные фигурки покемонов, которых надо было ловить и коллекционировать.

Согласно полученной СМИ информации, Apple может выпустить гарнитуру дополненной реальности (AR) в 2022 году, а AR-очки — в 2023 году.

AR-гарнитура известна в Apple под кодовым названием N301, она напоминает более тонкую версию шлема виртуальной реальности (VR) Oculus Quest.

N301 сочетает возможности как дополненной, так и виртуальной реальностей и использует внешние камеры для отображения окружения пользователя. Устройство имеет дисплей с высоким разрешением для смешивания виртуальных объектов с реальным миром.

Очки Apple будут работать на собственной операционной системе, основанной на iOS. Они смогут показывать сообщения, электронную почту и карты.

Как полагают аналитики, устройство будет позиционироваться как аксессуар к iPhone и выполнять схожую с Apple Watch роль: транслировать пользователю контент со смартфона.

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