Аптекам разрешили дистанционно продавать и доставлять лекарства покупателям

Кабине министров на время карантина в Украине разрешил дистанционную продажу лекарств и медицинских товаров. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем, во время их транспортировки", - добавил Шмыгаль.