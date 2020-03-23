Аптекам разрешили дистанционно продавать и доставлять лекарства покупателям

23 марта 2020 г. 17:20
Источник: РБК-Украина
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Кабине министров на время карантина в Украине разрешил дистанционную продажу лекарств и медицинских товаров. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем, во время их транспортировки", - добавил Шмыгаль.

 

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