Арахамия оценил вероятность введения полного локдауна в Украине

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценивает вероятность введения жестких каратинных мер на определенный период для противодействия распространения Covid-19 в 90% и сообщил о готовящемся правительством "интеллектуальном локдауне".

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - добавил лидер партии.

Политик также допустил прекращение работы общественного транспорта в преддверии новогодних праздников.

"Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике", - сказал Арахамия.