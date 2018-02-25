Аргентинский кокаин доставили в Москву на самолете главы Совбеза России

25 февраля 2018 г. 15:35
Источник: УНИАН
211 просмотров

Россия объявила в розыск живущего в Берлине гражданина под псевдонимом Мистер К. Его подозревают в причастности к попытке отправить из Аргентины в Россию – дипломатической почтой – 400 килограммов кокаина. 

Аргентинское издание La Nation опубликовало несколько фотографий "мистера К" с заретушированным лицом, сделанных, по всей видимости, во время оперативного наблюдения за ним." По данным британского издания Telegraph, Россия объявила "мистера К" в розыск через Интерпол.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стало известно 22 февраля.

Расследование началось еще в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил полицейским, что на территории школы при посольстве обнаружены 12 подозрительных сумок, помеченных как отправляемые дипломатической почтой.

Детали дальнейшей операции рассказала на пресс-конференции министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Коронелли предоставил аргентинским агентам ключ от задней двери школы, чтобы те смогли проверить содержимое сумок.

В них было обнаружено 389 килограммов кокаина. Его стоимость в России могла достигать примерно 50 миллионов евро.

Упаковки с наркотиком были в течение часа заменены на пакеты с мукой, а в сами сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить, кому предназначалась поставка.

В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В том же месяце секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев приехал в Аргентину, официально – чтобы представить Россию на инаугурации президента Маурисио Макри. Telegraph пишет, что у Патрушева была и секретная миссия – он занимался операцией по сопровождению сумок с мукой в Россию. Telegraph не приводит источника своей информации. Официальных подтверждений ей пока нет. После этого были задержаны шесть человек.

 Издание Clarin публикует имена пятерых. В России задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине были задержаны Близнюк и его знакомый Александр Чикало.

Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в пятницу, 23 февраля, заявила, что речи об отправке кокаина или муки дипломатической почтой не было. Она утверждает, что кокаин готовил к отправке "сотрудник технического состава", у которого не было дипломатического паспорта и права на формирование дипломатической почты.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.