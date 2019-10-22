Археологи нашли улицу, построенную во времена Иисуса и Пилата

Израильские археологи откопали в Национальном парке "Стены Иерусалима" улицу, которая могла быть построена приказом римского префекта Иудеи Понтия Пилата.

Во время раскопок были выявлены около 100 монет, которые датировались периодом между 17 и 31 годами н.э., что, по мнению ученых, является доказательством того, что строительство началось и было завершено во время правления Понтия Пилата.

Длина улицы составляет 600 метров, а ширина около восьми метров. Она вымощена каменными плитами. Улица связывает бассейн Силоам и Храмовую гору - это, по словам археологов, свидетельствует о том, что она использовалась в качестве маршрута паломников.