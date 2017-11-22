Археологи обнаружили в Египте ритуальную ладью Осириса

Генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта доктор Мустафа Вазири заявил об обнаружении четырех затонувших кораблей, три из которых датированные римским периодом, были найдены в гавани Александрии, четвертый — в заливе Абу-Кир, где ранее были найдены затонувшие города Гераклеон и Канопус.

Сотрудники Европейского института подводной археологии проводят подводные работы у берегов Египта более 20 лет. За эти годы исследователи обнаружили недалеко от берегов Александрии затонувшие города Канопус и Гераклеон. Во время полевого сезона 2017 года они нашли в Гераклеоне ритуальную ладью египетского бога Осириса, которая, по-видимому, служила для транспортировки статуи бога во время торжественных процессий. Также, при раскопках в Восточной гавани Александрии, археологи нашли три затонувших корабля римского периода, скульптурную голову, возможно, принадлежавшую Марку Антонию и три золотые монеты (аурея), которые были отчеканены в правление Октавиана Августа.

Города Канопус и Гераклион были основан в дельте Нила примерно в VIII веке до нашей эры. Эти портовые города были крупнейшими центрами торговли египтян с греками. Однако после основания Александрии в 332 году до нашей эры оба города утратили свои позиции. И Канопус, и Гераклеон ориентировочно существовали до второй половины VIII века нашей эры, пока, по неизвестным причинам, не погрузились под воду.