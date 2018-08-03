Архитектурная памятка в огне. В полиции открыли уголовное дело по факту пожара в корпусе УИПА

16 часов - именно столько спасателям пришлось бороться с огнем в корпусе Украинской инженерно-педагогичной академии, который вспыхнул накануне. Площадь огня составила около 1300 квадратных метров. Пламя распространялось по пустотам в разные стороны, мгновенно охватило перекрытия, крыша и чердачные помещения. Сотрудников ВУЗа и студентов в момент возгорания в здании не было, но пострадал спасатель - он получил тепловой удар.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС в Харьковской области:

Ймовірні причини там розглядаються як технічні, так і необмежене поводження з вогнем. Технічна причина – це може бути, ну, розглядається питання, і проведення вогневих робіт, різні роботи – ті,що зв’язані з технічною причиною.

Окончательная причина возникновения пожара в здании архитектурной памятьки национального значения и сумма ущерба в данній момен тустанавливаются, говорят правоохранители. По факту ЧП в полиции начали расследование.

Ирина Мусиенко, пресс-офицер Шевченковского отдела полиции:

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 270, частиною 1. Це порушення правил пожежної безпеки, які встановлені законодавством. Слідчі дії тривають. Говорити про версії на разі не будемо, тому що призначено ряд експертиз.

В свою очередь, активисты, которые работают над сохранением архитектурного наследия в Харьковской области говорят, необходимо рассмотреть и версия случайного возгорания, и версию поджога. Ведь недавно это здание стало объектом скандала в Харькове. Специальная комиссия зафиксировала, что без согласования с министерством культуры Украины в корпусе проводились ремонтные работы, а также было разрушено около 30 квадратных метров памятки вместе с сооружением новой постройки.

Дмитрий Булах, активист Харьвского антикорупционного центра:

Грозил серьезный штраф около миллиона гривен. В случае, если бы было доказано. Но, как міы все знаем, вчера произошел пожар. Я не знаю, связана ли стройка возможная и вчерашний пожар. Но, подозрения, скажем прямо, возникают после того, как собственно, было открыто уголовное дело, вчера 2 августа, вспыхивает старое здание университета.

За последние несколько месяцев - это уже не первый пожар в здании, которое является архитектурной памяткой, в апреле пылала усадьба Шидловських в Старом Мерчике. Поэтому, отмечает Дмитрий Булах, чиновникам необходимо более тщательно следить за состоянием архитектурного наследия и усилить контроль за такими зданиями.