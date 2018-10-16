Арсенал возле Ични могли взорвать при помощи мобильного телефона, - Матиос

В момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ични в Черниговской области в зоне покрытия работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По словам Матиоса, правоохранители открыли новое уголовное производство по факту взрывов на военных складах в Ичне - по статье о диверсии, ст. 113 Уголовного кодекса.

Он добавил, что есть уже некоторые результаты следствия и доказательства этого.

По его словам, сейчас допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина - с использованием полиграфа.

Он также добавил, что на полиграфе допрошены все наряды, которые находились перед этими взрывами, так и во время взрыва и несли службу по охране периметра технических территорий артскладов.

"Спецслужбами по поручению военных прокуроров и следствия проработан огромный массив информации, и установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода", - сказал главный военный прокурор.

"То есть, который невозможно идентифицировать, единственный на этой территории, который расценивается нами как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства для взрыва", - рассказал Матиос.

Он отметил, что осмотр места происшествия на складах свидетельствует об аналогичном характере взрывов как в Ичне, так и в Калиновке и Балаклее, которые не являются характерными для начального взрыва разорванного снаряда или выстрела до реактивной системы огня.

"В результате пока неустановленных обстоятельств, соответствующий наряд караула по тревоге не поднимался и максимальных мер для прочесывания или местонахождения, или исчезновения этих людей не было принято", - заявил он.

При этом, подчеркнул Матиос, система безопасности складов в Ичне была не более серьезна, чем на других подобных объектах.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, после полученных показаний военнослужащих в рамках расследования причин взрывов на арсенале боеприпасов в Ичне Черниговской области версия служебной халатности отпала.

По данным ГПУ, начальника Арсенала 6 в Ичне Черниговской области Министерство обороны уволило с должности после проверки незадолго до взрывов на складе боеприпасов.