Астрономы NASA открыли самую горячую экзопланету

Ученые обнаружили в созвездии Лебедя планету KELT-9b, которая оказалась раскалена почти как Солнце.

По оценкам исследователей, температура на ее поверхности превышает 4 тысячи градусов Цельсия, сообщает Nature.

Находка была сделана в ходе наблюдений с помощью пары телескопов KELT, проведенных учеными в прошлом году. Условия в газовой оболочке недавно открытого небесного тела таковы, что, скорее всего, в ней нет молекул, а материя находится в атомарном или ионизированном состоянии.

"Планета захвачена приливными силами звезды и развернута к ней всегда одной и той же стороной. Это самая раскаленная из известных нам экзопланет", - говорит один из авторов исследования, Скотт Гауди из Университета штата Огайо.

Экзопланета вращается вокруг материнской звезды KELT-9 (HD 195689) с периодом 1,48 суток и на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Небесное тело примерно в 2,88 раза тяжелее и в 6,75 раза больше Юпитера.