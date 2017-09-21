Астрономы заметили в Солнечной системе необычный астероид

Международная группа ученых открыла так называемый бинарный астероид - два небесных тела, которые связаны силами гравитации.

Двойной астероид расположен между орбитами Марса и Юпитера. Две его части вращаются на расстоянии 96 километров друг от друга, пишет Science Alert.

Астероид 2006 VW139 (288P) был открыт в 2006 году среди множества других объектов, но тогда не привлек внимания ученых. Но, как показали недавние наблюдения с помощью телескопа Hubble, у этого астероида обнаружилась типично кометная особенность – вытянутый хвост. При этом обычные астероиды сложены из твердых пород и хвост у них не образуется.

Кроме того, Джессика Агарваль из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка и ее коллеги показали, что 2006 VW139 является не одиночным телом, а двойным, состоящим из пары примерно равных объектов.

"Мы обнаружили четкие свидетельства процесса сублимации водного льда под действием усиливающегося солнечного излучения. То же самое происходит при образовании хвостов у комет", – говорит Джессика Агарваль.

Исследователи полагают, что астероид 2006 VW139 раскололся около 5000 лет назад из-за сильного вращения и потоков пара, которые оттолкнули части друг от друга. Но остается вопрос, почему двойные системы, вроде этой, могут образовываться во внутренней части Солнечной системы, то есть до орбиты Юпитера.