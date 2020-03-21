Аваков: "Киев останавливает пассажирские перевозки"

В Киеве с воскресенья, 22 марта, останавливаются пассажирские перевозки в рамках противодействия вспышке коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, будут приостановлены все пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.

Ранее Аваков заявил, что в Украине в ближайшие дни планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Кроме этого, глава МВД будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.