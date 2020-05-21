Аваков рассказал, когда Украина полностью восстановит международное сообщение с соседними странами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока не будет вакцины и протоколов лечения от коронавирусной болезни, гарантирующих у 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией достаточно достойно - тем, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - цитирует в четверг Авакова пресс-служба МВД Украины.

Министр внутренних дел подчеркнул, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами, и мы смотрим, какие там правила, и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля, и мы сможем восстановиться в полном объеме", - отметил Аваков.