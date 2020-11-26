Аваков выступил за введение полного локдауна в Украине на несколько недель

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден в необходимости введения полного локдауна в стране, этот вопрос будет решаться Кабинетом министров в ближайшие дни.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, действительно, продолжительностью 3 или 4 недели. И не нужно при этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками ", - сказал Аваков в эфире телеканала "Украина-24" в четверг, говоря о целесообразности введения локдауна в Украине в связи с эпидемиологической ситуацией.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, поскольку речь идет о серьезном риске здоровью людей.

"Как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев, и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно", - подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что у него всегда была радикальная позиция на этот счет.

"Надо вводить локдаун немедленно", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о том, нужен ли локдаун в отдельных регионах или на территории всей Украины, Аваков сказал: "У нас нет ситуации, что где-то хорошо, а где-то плохо, у нас в общем и целом ситуация везде примерно равная и негативная".

По его убеждению, 70-процентиное заполнение коек пациентами Covid-19 является уже критической.

"Поэтому реагировать надо прямо сейчас. Да, всем тяжело,… бюджет в катастрофическом тяжелом состоянии, но и риски таковы, что нужно принимать сейчас серьезные решения. Оно может быть не популярно для каких-то слоев населения, кому-то будет очень плохо и неудобно, и тут государству надо думать о компенсациях. Я всегда это говорил, и сейчас то поддерживаю", - заявил Аваков.

Он уточнил:

Я всегда выступал за радикальный локдаун. Его надо вводить немедленно, не менее 3 недель, и дай бог, чтобы к Новому году мы выходили из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами.

При этом он выразил убеждение в том, что правительство рассмотрит вопрос введения полного локдауна на территории Украины в ближайшие дни.

Отвечая на вопрос о том. Необходимо ли будет прекращать транспортное сообщение накануне Нового года, Аваков сказал:

Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 ноября впервые зафиксировали более 15 тысяч заболевших коронавирусом.