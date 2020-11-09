Аварии на Салтовке, Алексеевке и в центре. Патрульные на выходных выезжали на 48 ДТП

Изувеченные авто и рассыпанные на асфальте запчасти. Это - последствия аварии на проспекте Людвига Свободы. Участниками ДТП стали машины "Audi A4" и "Фольксваген Поло" с надписью «такси». В результате столкновения пассажира "Ауди" зажало в машине, мужчину вытаскивали спасатели с помощью спецсредств, и впоследствии передали его медикам. Вместе с ним в больницу доставили обоих водителей.

Виктор Забашта, директор Центра екстренной медицины и медицины катастроф:

Водія Поло, 66-річний чоловік, із черепно-мозковою травмою та забоями грудної клітини було доправлено до лікарні. 31-річний пасажирв автівки Ауді із черепно-мозковою травмою та 26-річний водій Ауді, в якого були забої грудного відділу хребта.

В воскресенье на улице Клочковской не справился с управлением водитель Дэу Ланоса. Мужчина, который был за рулем, не учел обстановку на дороге, превысил скорость и влетел в забор, после чего авто перевернулось, рассказывают в патрульной полиции. На водителя составили административный протокол относительно нарушения правил дорожного движения. Кроме того, правоохранители увидели у мужчины признаки опьянения.

Дмитрий Гайдук, пресс-офицер УПП в Харьковской области:



Огляд на стан сп’яніння водій погодився спочатку пройти за допомогою приладу Драгер. Проба виявилася позитивною – склала 0.3 проміле. Водій не погодився з результатом. Тоді патрульні доставили його до харківського обласного наркодиспансеру, до лікаря нарколога, де водій сдав біологічний матеріал на визначення стану сп’яніння.

Этот уикенд был довольно насыщенным по количеству аварий. В общем, правоохранители выезжали на более 40 автотрощ и проявляли водителей, садились за руль «навеселе».

Дмитрий Гайдук, пресс-офицер УПП в Харьковской области:

Загалом, патрульні поліцейські за вихідні опрацювали 1168 викликів на лінію 102. Виїхали на 48 ДТП, з яких 6 – з травмованими. Також склали 1304 адмінпостанови за порушення правил дорожнього руху, а також виявили 24 водія у стані сп’яніння.

Еще одно ДТП произошло уже в понедельник утром на проспекте Гагарина. Дорогу не поделили автомобили Тойота и ВАЗ 2104. Водитель «ВАЗа» госпитализировали.