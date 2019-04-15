Аварии с летальным исходом и массовые ДТП на выходных не обошли Харьков и область

Проспект Гагарина 207. Поруч навчальний заклад. Дорожньої розмітки та знаків цілком вистачає, чого бракує – так це пильності водіїв. Як наслідок дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються майже постійно. Наприклад, вихідними тут сталася аварія в якій зіткнулися одразу чотири автівки

По словам свидетелей происшествия, мужчина переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля, ехавший впереди, остановился, а вот те, кто ехали позади уже не успели. Так и столкнулись, говорит Татьяна. Она как раз работала, когда услышала звук удара, а через несколько минут в ее магазин зашел тот самый пешеход

Татьяна, продавец

Мужчина говорил, что он нажал светофор. Загорелся красный свет, он начал переходить поворачивается и слышит уже стук. Заходил мужчина, говорит, что виноват. Я говорю: «ну как это вы виноваты, если вы нажали на кнопку?»

В полиции рассказали, участниками происшествия стали "ВАЗ-2103", "Dacia Logan", "ВАЗ-21093" и "ВАЗ-2101" В результате ДТП медики госпитализировали водителя и пассажира последнего автомобиля. А вот Надежда работает в школе, расположенной рядом, женщина говорит, этот участок дороги очень беспокойный, несмотря на предупредительные знаки. Недавно ее саму чуть не сбили на этом месте

Надежда, завхоз

Стояли машины и с этой стороны, и с той. Выруливает машина и по встречке идет сюда на сумасшедшей скорости. Просто меня дочь вырвала из-под колес. Это была секунда дела, и он так понесся и на том светофоре понесся на красный свет

Еще одна авария произошла в выходные уже на автодороге Харьков-Щербаковка в поселке Русская Лозовая. Здесь 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 пытался обогнать другую машину и не справился с управлением, из-за чего столкнулся с отбойником. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности. В салоне автомобиля находились еще два пассажира. Один из них от травм скончался на месте, а второго с черепно-мозговой травмой и ушибами забрала «скорая». Тараса Харьков-Ахтырка этими выходными тоже стала местом гибели водителя. Совершая обгон, вблизи поселка Двуречный Кут он так же не справился с управлением и въехал в столб. От полученных травм мужчина погиб на месте. Как оказалось позже, за рулем был 37-летний майор полиции. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи. Еще одно происшествие с участием полицейских случилось накануне в городе, когда патрульные преследовали водителя Toyota Camry в нетрезвом состоянии. Мужчина не захотел остановиться по требованию правоохранителей. Вместо этого в нескольких метрах столкнулся с припаркованными Ниссаном. Водитель служебной Toyota, в свою очередь, тоже не учел дорожную обстановку и столкнулся с припаркованным Ланосом, который, в свою очередь, въехал в Форд. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет. Проверка выявила у нарушителя 1.57 промилле алкоголя. На него составлены сразу три админпротокола

