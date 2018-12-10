Авария в Московском районе. Есть пострадавшие

Вдребезги разбитые машины, разбросанные по дороге осколки стекла - такую картину наблюдали люди, ехавшие по проспекту Юбилейному сегодня около обеда

Огуз

Когда я проходил, я видел только, я со стороны Барабашово ездил, и видел, что там какая-то авария, видно было. Скорая помощь стояла, полицейские с мигалками стояли. А потом посмотрели, что уже…слишком большая скорость, там уже полностью потеряли контроль. Одна машина вообще, однозначно, что кузов не подлежит ремонту

Дорогу не поделили автомобили Mazda, под управлением 22-летнего мужчины, и Audi, водителю которой 36 лет. В результате столкновения пострадавшую 20-летнюю пассажирку Mazdа госпитализировали. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб виска. Этот участок дороги никогда спокойным не был, рассказывает Татьяна. Именно поэтому, такое происшествие, женщину удивило не слишком сильно.

Татьяна

Здесь много и смертей было, я неподалеку живу здесь. Очень опасный участок.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Кронштадской. Здесь 56-летний водитель автомобиля «Mazda» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии мужчина погиб. Неподалеку от места происшествия есть пешеходный переход. Впрочем, им редко кто пользуется, рассказал Вячеслав. И добавил, что и сам очень редко идет к «зебре».

Вячеслав

Некоторые пропускают, некоторые не пропускают – все зависит от ситуации. – Вы сами к пешеходному переходу не ходите? – Редко, редко хожу.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранителями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются

