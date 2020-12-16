Авена Сатива — польза посевного дикого овса и его применение®

В лабораторных условиях вещество выпускается в таблетках, порошках, в виде жидкости. С полным ассортиментом доступно ознакомиться, перейдя по ссылке dobavki.ua/avena-sativa-dikiy-oves/. В этой статье поговорим о полезных свойствах дикого овса, его применении и возможных противопоказаниях.

Авена Сатива – что это?

Авена Сатива или дикий овес — это злаковое растение, в состав которого входят: железо, фосфор, витамины (групп B, A, E и K), йод, медь и другие полезные вещества. Данная культура подходят для людей, страдающих от избыточной массы тела, диабета. Ее употребляют в пищу, чтобы избавиться от проблем с пищеварением. Но это растение применяется не только для правильного питания, оно считается гомеопатическим веществом для укрепления нервной системы, выполняет роль седативного средства.

Повышение мозговой активности, противодиабетическое действие и другая польза Авена Сативы

О том, что дикий овес благоприятно воздействует на здоровье, знали еще наши предки, которые широко использовали эту злаковую культуру.

Антиоксидантный эффект. Фенольные кислоты, флавоноиды и витамин Е, содержащиеся в овсе, являются антиоксидантами, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и предупреждают преждевременное старение. Здоровая кожа. В процессе исследований было доказано, что экстракт овса благотворно влияет на состояние кожи. Он помогает избавиться от таких проблем как дерматит, акне, зуд. Отваром из высушенных семян растения лечат экзему. Нормализация пищеварения. Овсяные отруби облегчают состояние при язвенном колите и других расстройствах ЖКТ. При приеме добавки улучшаются процессы, способствующие увеличению кишечной флоры, снимаются болевые ощущения в области желудка. Противодиабетическое действие. Благодаря исследованиям удалось выяснить, что бета-глюкан, который содержат овсяные отруби, оказывает положительное воздействие на обменные процессы в организме и нормализует содержание сахара в крови. Кроме того, овес не содержит глютен. Противомикробный эффект. Экстракт Авена Сатива обладает антибактериальным действием. Он способен противостоять золотистому стафилококку. Укрепление нервной системы. Добавки на основе Avena Sativa способны поддержать когнитивные функции в состоянии стресса. Также они обеспечивают подпитку мозга при повышенной умственной активности. Применение добавок дает возможность предупредить развитие неврозов, депрессий. Это хорошее средство против бессонницы. Дикий овес считается отличным и более эффективным аналогом валерианы. Эффективное средство для желающих бросить курить. Прием нескольких капель экстракта Авена Сативы каждый день, снизит тягу к никотину и поможет расстаться с пагубной привычкой. Кроме того, дикий овес считается хорошим средством для повышения либидо как у мужчин, так и у женщин. Также он богат кальцием, который необходим для здоровья костей.

Применение и противопоказания

Мы рассмотрели Авена Сатива описания и показания, теперь поговорим о дозах. Добавку можно принимать в таблетках – по 2 шт. трижды в день. Экстракт употребляют 3 раза в сутки по 10-15 капель. Специалисты рекомендуют начинать прием с малой дозы, постепенно увеличивая ее до желаемой. Однако точную дозировку лучше всего уточнить у врача.

Противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости, замечено не было.