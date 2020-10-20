Авиакатастрофа АН-26: родственникам погибших курсантов выплатили компенсации

20 октября 2020 г. 16:45
Источник: РБК-Украина
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Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26. Родственникам экипажа компенсации выплатят после завершения официального расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Родственникам 19 погибших курсантов выплатили 28 миллионов гривен.

"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума… проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", - сообщили в Минобороны.

Сейчас продолжается работа правительственной комиссии и расследование причин катастрофы самолета АН-26.

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