Авиакатастрофа под Чугуевом: Минобороны перечислило первые средства для выплат семьям погибших

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.

Как сообщили в ведомстве, более 28 млн гривен направлено Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины для распределения по военкоматах. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского Национального университета Воздушных Сил. Решение об остальных выплатах будет принято после официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Отметим, что сегодня продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26. Результаты работы последней должны быть представлены Министру обороны Украины до 25 ноября.