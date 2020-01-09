Авиакатастрофа в Иране: мужчина не сел на самолет из-за проблем с билетом, его жена погибла

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет "МАУ" рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января, из-за проблем с билетом.

Об этом сообщает издание Ottawacitizen.

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников.

Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже недействителен. Издание пишет, что произошла какая-то путаница.

Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс.

Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев, и узнал об аварии внутри терминала.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран-Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Сообщалось, что на борту должны были быть 169 пассажиров, однако двое из них не смогли сесть.

Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств, среди них – 11 украинцев.

Иранские следователи сообщили, что самолет МАУ загорелся еще в воздухе, а "черные ящики" повреждены.