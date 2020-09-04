Авиакомпании отменили ряд рейсов из Харькова: список

Харьковский аэропорт предоставил новостям АТН полный список отмененных авиарейсов.

Так, в связи с введением запрета на въезд иностранцев и лиц без гражданства (кроме отдельных категорий) на территорию Украины некоторые авиакомпании действительно внесли изменения в полетную программу – это либо временная отмена рейсов или же сокращение частоты выполнения тех либо иных полетов.

На сегодняшний день изменения коснулись следующих рейсов:

1. Ryanair:

Будапешт — отмена рейсов с 15.09 по 28.09, возобновление рейсов с 02.10

Милан — отмена рейсов с 15.09 по 28.09, возобновление рейсов с 01.10

2. Wizz Air:

Вена — сократили частоту с 2-х до 1-го раза в неделю с 01.09 по 03.10, возобновление частоты 2/7 с 06.10

Дортмунд — сократили частоту с 2-х до 1-го раза в неделю с 31.08 по 23.10, возобновление частоты 2/7 с 26.10

Будапешт — отмена рейсов с 01.09 по 02.10, возобновление рейсов с 05.10

Катовице — отмена рейсов с 31.08 по 29.09, возобновление рейсов с 03.10.

Все остальные авиакомпании, по информации аэропорта, выполняют рейсы из Харькова согласно запланированному ранее расписанию.

По поводу того, есть ли риск наших граждан «застрять» в вышеперечисленных городах без альтернатив выезда из страны, в харьковском аэропорту ответили следующее:

«Такого риска в принципе нет, так как ограничение на въезд на территорию Украины действует только для определенных категорий иностранцев и лиц без гражданства. Для граждан Украины никаких ограничений на въезд в Украину нет»

Также добавили, что в случае отмены прямого рейса, которым пассажир планировал воспользоваться, он всегда может выбрать для себя другой вариант рейса, например, с пересадками или воспользоваться услугами других авиакомпаний.