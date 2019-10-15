 

Австралиец провел в тюрьме 19 лет за убийство, которое не совершал

15 октября 2019 г. 14:14
Источник: УНИАН
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Австралиец Дэвид Истман из-за «существенной ошибки правосудия» провел 19 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал. Спустя годы разбирательств суд вынес решение о несправедливом наказании.

В результате мужчину оправдали, и он получил компенсацию в размере 7 миллионов долларов. Об этом пишет Joinfo.ua.

Отмечается, что Истман был приговорен к пожизненному заключению за убийство, якобы совершенное им шестью годами ранее. Тогда был убит Колин Винчестер, помощник комиссара Федеральной полиции Австралии.

Истман, который на момент убийства работал государственным служащим, с самого начала был признан подозреваемым. Он якобы посылал угрозы полиции в связи с рассмотрением ранее возбужденного уголовного дела. После того, как Дэвид был заключен в тюрьму, он продолжал бороться за свою невиновность, и пять раз подавал на апелляцию.

Спустя 19 лет в суде удалось доказать, что во время расследования правоохранительные органы допустили ошибку.

Истман был освобожден после того, как суд вынес решение о несправедливом наказании. Мужчину оправдали во втором судебном процессе, и он получил компенсацию в размере 7 миллионов долларов США.

74-летний Дэвид выступил в суде, где рассказал о сложной судьбе.

Австралиец потерял возможность иметь семью и построить карьеру из-за неправомерного заключения. За то время, что мужчина находился в тюрьме, ушли из жизни его мать и двое младших братьев.

 

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