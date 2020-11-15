Австрия с понедельника вводит повторный жесткий локдаун

Правительство Австрии из-за роста количества новых случаев заболевания коронавирусом второй раз с начала пандемии вводит особенно жесткие карантинные мероприятия (локдаун).

Об этом сообщил канцлер Курц, передает Deutsche Welle.

Со вторника, 17 ноября, и до 6 декабря в стране будут закрыты школы, предприятия бытового обслуживания и магазины.

Покидать свой дом будет разрешено только по уважительной причине, в частности, - поездка на работу, оказание помощи родственникам или отдых на свежем воздухе.

Отмечается, что это ограничение будет пересматриваться парламентом каждые 10 дней.

Продолжат работу аптеки, банки, магазины, продающие товары ежедневного потребления (супермаркеты, магазины, продающие хозтовары и косметику).

Детские сады будут закрыты, а школы перейдут на дистанционное обучение. В исключительных случаях родители смогут привести туда своих детей.

Рестораны и компании, занимающиеся туристическим бизнесом, а также культурные и развлекательные учреждения закрыты в Австрии с 3 ноября.

Кроме того, в стране действует комендантский час с 20:00 до 6:00.

По словам Курца, личные контакты во время локдауна должны быть сведены к минимуму.

"Моя настоятельная просьба на ближайшие недели звучит так: не встречайтесь ни с кем! Каждый социальный контакт - это лишний контакт", - подчеркнул Курц.

Он добавил, что локдаун - это "единственный способ, который надежно работает".

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Австрии заразились 191 228 человек. 1661 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер.

С начала ноября количество новых заражений продолжало стабильно расти, из-за чего эксперты стали опасаться перегрузки системы здравоохранения, особенно в области интенсивной терапии.

Первый локдаун был введен в Австрии в середине марта. Его постепенное ослабление началось после Пасхального воскресенья, которое в 2020 году выпало на 12 апреля.

В сентябре правительство страны объявило о начале второй волны заболевания.