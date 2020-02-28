Автодрифтеру, устроившему опасное "шоу" в центре Харькова, грозит уголовная ответственность

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту происшествия на площади Конституции, где водитель иномарки устроил опасный дрифт среди двигавшихся по дороге автомобилей, создав тем самым аварийную ситуацию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения поступила в Шевченковский отдел полиции 26 февраля в 21:51.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По данному факту следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.