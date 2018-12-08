Автокефальная поместная православная церковь будет создана через неделю

08 декабря 2018 г. 18:07
Источник: УНИАН
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В Украине через неделю будет создана автокефальная поместная православная церковь. 

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

«Только неделя после сотен лет ожиданий и десятков лет борьбы сейчас отделяет Украину и украинцев от Объединительного собора, на котором будет основана, создана Украинская автокефальная поместная православная церковь, которая будет признана мировым православием и которая будет независима от Москвы», - заявил он. 

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

 

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