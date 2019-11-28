«Автомобильным вентилятором сохраняли жизнь новорожденных» Региональный перинатальный центр получил оборудование для спасения малышей

Обычный автомобильный вентилятор, установленный у кроватки новорожденного, который пережил недостаток кислорода выполняет в Харьковском региональном перинатальном центре сверхважную задачу. От него зависит дальнейшее здоровье малыша и качество его жизни.

Организм ребенка должен быть охлажден до 33-х градусов. Вот, смотрите: сейчас он охлажден до 33-х градусов, который до сегодняшнего дня эту же процедуру получал с помощью такого вентилятора

Поток холодного воздуха, который охлаждает малыша позволяет снизить инвалидизацию до 50 процентов у детей, которые при рождении перенесли асфиксию или гипоксию. Это состояние в настоящее время является основной причиной смертности детей до одного года во многих странах.

Сегодня региональный перинатальный центр получил специальную систему для спасения таких детей. К этому времени подобного аппарата на Харьковщине не было.

Ирина Кондратова, руководитель Харьковского регионального перинатального центра

Сегодня мы получили систему для тотальной гипотермии. Это обязательное оборудование, которое должно быть в каждом перинатальном центре 3-го уровня. И с сегодняшнего дня, мы – не исключение. Это единственная методика, которая на сегодня есть в мире, которая позволяет защитить от повреждений клетки головного мозга

Дети, пережившие тяжелую асфиксию при родах или после рождения в течении первых шести часов должны быть введены в состояние гипотермии, рассказывает руководитель перинатального центра. Специальный прибор трое суток сохраняет охлаждение, после чего в течение 12 часов медленно согревает ребенка.

В отличие от вентилятора, за работой которого постоянно следил медик, он полностью автоматический. Врач должен только установить определенную температуру, в зависимости от состояния новорожденного и его веса. Технику закупили за средства областного бюджета.

Наталья Куфтерина, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Я сподіваюсь, що є дітки, які, на сьогоднішній день, потребують його втручання, і що лікарі зроблять все можливе, щоб з сьогоднішнього дня або завтрашнього він вже був в пригоді та допоміг діткам в подальшому. Щоб не було гіпоксичних вражень нервової системи та малюки, щоб були здоровими

Также автопарк Харьковской областной клинической больницы сегодня пополнился микроавтобусом Renault. До этого медики выезжали в самые отдаленные уголки области на стареньких ГАЗелях.

Владимир Ярош, директор КНП "Областная клиническая больница"

Порой бригада тратила на доезд в отдалённые районы до 3-х часов. История знает, что некоторые поездки в Барвенково продолжались практически 4 часа. Естественно, люди приезжали в общем- то уставшие. Естественно, благодаря такому автомобилю, я думаю, мы сможем сократить время в пути как минимум - в половину

По словам директора областной клинической больницы, медицинское учреждение почти полностью готово оказывать медицинскую помощь по основным четырем направлениям, которые определила Национальная служба здоровья Украины. Четыре составляющие которой определяют акушерская и неонатологическая помощь, а также лечение при острых инфарктах и ​​помощь при инсультах.