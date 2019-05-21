Автопарк и недвижимость на миллионы: чем владеет гражданская жена Кернеса - расследование журналистов

Пока мэр Харькова Геннадий Кернес с 2015 года декларирует аренду комнаты в доме пенсионера и гостиничный номер, его гражданская жена Оксана Гайсинская обладает шикарным автопарком, недвижимостью, бывшим бизнесом Кернеса и отдыхает в люксовых отелях мира.

Об этом говорится в программе " Наши деньги с Денисом БИГУС ", журналисты которой проанализировали инстаграм гражданской жены Кернеса, которой в декларации мэра нет.

Отмечается, что за последние годы Гайсинская владела целым автопарком - Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Совокупная стоимость этих авто на момент покупки около 700 000 долларов.

Также с 2015 года Гайсинский владеет квартирой на 150 квадратов на улице Шелковичной в Киеве. Рыночная стоимость такого жилья рядом с правительственным кварталом примерно 25000000 гривен.

Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов - в Харькове. Их рыночная стоимость - более 300 000 долларов.

Инстаграм Гайсинской постоянно рассказывает о различных курортах, где проходит отдых семьи харьковского городского головы.

В 2014 году Гайсинская вместе со своим сыном Родионом Гайсинским отдыхали в отеле Anantara kihavah на Мальдивах, где неделю проживания стоит примерно 500 000 гривен.

В 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island, пляжи которого названы журналом "Times" лучшими в мире. Цена за неделю отдыха достигает 1,5 миллиона гривен.

Почти каждый год семья Кернеса отдыхает в пятизвездочном отеле Palace Merano в Италии, где неделя отдыха стоит более 5000 евро без детокс-программы.

Часть фотографий Гайсинской была сделана в Лондоне. В элитной лондонской школе Regent's Business School учился сын Гайсинской Родион.

Отмечается, что обучение на магистерской программе стоит от 17 000 фунтов в год. Срок обучения варьируется от 3 до 4х лет.

Благодаря фотографиям в инстаграм странице Оксаны Гайсинской, журналисты выяснили, что пасынок Кернеса скорее всего жил в доме Parkwiev Residence на известной улице Baker Street.

Аренда квартиры на 3 года в этом доме стоит примерно 390 000 фунтов, покупка - от 1 миллиона фунтов стерлингов.

Также сообщается, что на Оксану Гайсинскую перерегистрирована большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью.

Например, компания Гайсинской ООО "Ривлад" владеет торговой площадью на улице Валентиновской в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, а затем была приватизирована через суд.

Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании "Финекс-капитал" в размере 60000000 гривен. "Финекс" - компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее основателем значится Игорь Когут - бизнес партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

В портфеле "Финекс" несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания "ДСК-Уровень" за последние 3 года получила заказов из бюджета почти на 200 000 000 гривен.

А ООО "ФК Платежный центр" - монополист по установке и обслуживанию терминалов для оплаты электронных билетов, приносит 52 миллионов гривен прибыли в год.

Отмечается, что после того, как харьковские журналисты начали писать о связи "Платежного центра" с "Финекс", компанию переписали на других людей.

Также сообщается, что бюджетные подряды получают ряд компаний людей из ближайшего бизнес-окружения Кернеса. Это такие компании, как "Паркинг +" главы Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова, ООО "Диана", которая владеет рынками, сына Кернеса Даниила Привалова и другие.

Сообщается, что журналисты несколько недель пыталась договориться о комментарии с Геннадием Кернесом, но им так и не ответили.