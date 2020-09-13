Автопрайд в Харькове: полиция усилила меры безопасности

Сегодня в Харькове проходит Харьковпрайд в формате автопробега.

Как пояснили организаторы мероприятия, такой формат был выбран как наиболее безопасный из-за пандемии COVID-19 и карантина.

Перед проведением мероприятия харьковская полиция усилила меры безопасности, пишет Суспільне.

На площади Свободы в центре города собираются полицейские, также стоят автозаки.

Представители ЛГБТ-сообщества выступают за равные права и возможности в доступе к государственным институтам и надлежащее расследование преступлений на почве ненависти.

Начальную и финальную точку маршрута мероприятия организаторы не разглашают - для предотвращения провокаций.

Маршрут должны согласовать с местными властями и полицией, которая будет сопровождать колонну автомобилей участников.

Напомним, как сообщалось, в Харькове трижды за неделю напали на офис ЛГБТ-сообщества: неизвестные били окна, оставляли на стене оскорбительные надписи и забрасывали двери яйцами.