«Автопробег против мракобесия»: харьковчане поддержат украинцев, эвакуированных из Уханя в Новые Санжары

Сегодня утром, 23 февраля, около двух десятков неравнодушных украинцев оправились из Харькова в Новые Санжары автопробегом под названием «Автопробег против мракобесия».
Об этом сообщили в соцсетях волонтеры - организаторы мероприятия.
По их словам, цели автопробега:
1) оказание поддержки украинцам, вернувшимся в Украину из Китая,
2) получение информации "из первых рук",
3) проведение в Новых Санжарах Дня патриота,
4) раскраска автомобильного моста через реку Ворскла в цвета украинского флага.
Также харьковчане планируют передать эвакуированным укранинцам угощения и пообщаться с ними.
«Берите хорошее настроение, друзей, флаги Украины, вкусности и краску», - говорится в сообщении.
Как отмечается, участникам мероприятия запрещено иметь с собой оружие, алкоголь, наркотики и флаги любых партий.
Автопробег стартовал от Госпрома сегодня в 10 часов утра.
Напомним, что эвакуированных из китайского города Ухань самолетом доставили в харьковский аэропорт, а затем автобусами перевезли в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области.
Местные жители новых Санжар устроили акцию протеста против приезда эвакуированных и заблокировали дороги. Затем в автобус с прибывшими эвакуированными полетели камни и вспыхнули столкновения с правоохранителями.
В результате стычек с правоохранителями были задержаны 24 человека, 23 из которых позже отпустили.
По факту беспорядков полицией были открыты два уголовных производства.