«Автопробег против мракобесия»: харьковчане поддержат украинцев, эвакуированных из Уханя в Новые Санжары

23 февраля 2020 г. 12:20
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Сегодня утром, 23 февраля, около двух десятков неравнодушных украинцев оправились из Харькова в Новые Санжары автопробегом под названием «Автопробег против мракобесия».

Об этом сообщили в соцсетях волонтеры - организаторы мероприятия.

По их словам, цели автопробега:

1) оказание поддержки украинцам, вернувшимся в Украину из Китая,

2) получение информации "из первых рук",

3) проведение в Новых Санжарах Дня патриота,

4) раскраска автомобильного моста через реку Ворскла в цвета украинского флага.

Также харьковчане планируют передать эвакуированным укранинцам угощения и пообщаться с ними.

«Берите хорошее настроение, друзей, флаги Украины, вкусности и краску», - говорится в сообщении.

Как отмечается, участникам мероприятия запрещено иметь с собой оружие, алкоголь, наркотики и флаги любых партий.

Автопробег стартовал от Госпрома сегодня в 10 часов утра.

Напомним, что эвакуированных из китайского города Ухань самолетом доставили в харьковский аэропорт, а затем автобусами перевезли в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области.

Местные жители новых Санжар устроили акцию протеста против приезда эвакуированных и заблокировали дороги. Затем в автобус с прибывшими эвакуированными полетели камни и вспыхнули столкновения с правоохранителями.

В результате стычек с правоохранителями были задержаны 24 человека, 23 из которых позже отпустили.

По факту беспорядков полицией были открыты два уголовных производства.

 

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