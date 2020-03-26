Автосервис и химчистки: в Харькове составят список предприятий, которые будут работать во время карантина

26 марта 2020 г. 11:35
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В Харькове решили создать список СТО и сервисов шиномонтажа, которым разрешат работать на время карантина.

Об этом сегодня говорила заместитель Харьковского городского главы Светлана Горбунова-Рубан во время заседания Городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности, которое состоялось из-за продления карантина до 24 апреля.

Она попросила предоставить на время карантина особый статус СТО, сервисам шиномонтажа и автомойкам, а также химчисткам и прачечным, отнеся их к важным объектам.

Первый вице-мэр Игорь Терехов сообщил, что будет разработан список с ограниченным количеством таких предприятий, который будет опубликован на сайте мэрии позже.

 

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