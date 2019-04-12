Автошкола, где училась Зайцева, временно остановила работу

12 апреля 2019 г. 9:17
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Автошкола, где училась водитель "Лексуса" Елена Зайцева, приостановила свою работу.

Сообщает UA: Харків со ссылкой на пресс-секретаря Главного сервисного центра МВД Юлию Кундель.

По ее словам, такое решение было вынесено 11 апреля в ходе заседания аккредитационной комиссии. Во время проверки были выявлены различные нарушения.

Теперь у предприятия "Транстур" есть две недели, чтобы их исправить, иначе автошколу закроют. 

Напомним, в ходе досудебного следствия правоохранители нашли нарушения в деятельности автошколы, где училась Елена Зайцева В частности, она отмечена как присутствующая в те дни, когда она находилась за границей.

Смертельное ДТП на Сумской произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения "Лексуса" и "Туарега" пострадали 12 человек - шесть погибли и столько же пострадали. В феврале 2019 года Киевский райсуд приговорил водителей - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком на три года. 

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