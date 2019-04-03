Автошколу, в которой училась Зайцева, могут лишить лицензии и госаккредитации - полиция

03 апреля 2019 г. 15:25
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Следствие обнаружило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, осужденная за совершение смертельного ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех в ходе брифинга, который состоялся сегодня в Харькове.

"Мы выявили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра должно быть принято решение", - сказал Бех.

По информации заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Чижа, правоохранители в ходе проверки автошколы выявили как нарушения, допущенные в ходе обучения Елены Зайцевой - следствие доказало, что ученицу в ее отстутствие отмечали как присутствующую на занятиях, - так и нарушения в работе школы в целом.

По его словам, нарушения были выявлены в количестве классов, в ведении документации, а также в переоборудовании учебного транспорта без соответствующей регистрации.

По итогам проверки правоохранители приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об аннулировании ее лицензии.

По данным правоохранителей, вопрос о лишении автошколы лицензии и отмены госаккредитации будет решаться завтра, 4 апреля.

Его будет рассматривать Главный сервисный центр МВД.

 

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