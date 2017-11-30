Ажиотаж после нововведений. Почему харьковчане выстраиваются в очередь в управлениях соцзащиты

С самого утра в управлении труда и социальной защиты населения Основянского района около двух десятков людей. Харьковчане рассказывают, выстраиваются в очередь за последние несколько недель уже не впервые– приходят не только для того, чтобы отдать документы для получения субсидии, а и узнать о возможном перерасчете госпомощи, причинах лишения льготы на оплату услуг ЖКХ или праве на её получение. Но ждать ответа, жалуются горожане, в данный момент приходится достаточно долго, несмотря на то, что порядок получения субсидии упростили.

Ирэна:

Очереди всегда тут хорошие, большие, иногда стоишь и час, и полтора, пока достишься, говорят не готово, идешь, опять все заново, вот я второй раз заняла очередь.

Александр:

Ну при наличии всех справок, то что требуется для подачи, то есть единственное, что очереди, а так проблем не.. Ну а дальше будем, дадут-не дадут неизвестно.

Генрик Вартанович:

Сейчас легче, чем лет 8 тому назад-10, сейчас очень просто - написать заявление, сдавать и все. Только очередя.

Проблема очередей, подчеркивают в Департаменте социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации, уже решается в рабочем порядке. Её возникновение чиновники связывают с дополнительными вопросами льготников, которые появились после нововведений этого года. Государственную помощь на оплату коммунальных услуг в данный момент получают больше 400 тысяч харьковских семей, их количество существенно изменилось по сравнению с прошлым годом, рассказывают в профильном департаменте ХОГА – тогда цифра составляла свыше 500 тысяч. Права на субсидию лишили тех, кто совершил покупки на сумму более 50 тысяч гривен или же харьковчан, которые не погасили долги перед поставщиками услуг. Также остались без льготы на оплату услуг ЖКХ люди, чьи доходы существенно выросли, в то время как тарифы не изменились, говорят в ХОГА. А вот увеличение пенсий после перерасчета выплат осенью в соответствии с реформой, на получателей субсидии в этом году не повлияют, уверяют в Департаменте.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения ХОГА:

Якщо вони звертаються у жовтні-місяці, то ми беремо доходи за перший-другий квартал поточного року, тобто ті громадяни, у яких збільшена сьогодні пенсія, їхні доходи при звернення на отримання субсидії вони будуть враховані вже у 18-му році. Тобто якщо людина буде звертатися або людині буде перераховуватися в автоматичному режимі субсидія у 18-му році, то вже доходи будуть братися першого та другого кварталу 18-го року. Субсидія на літній період буде розраховуватись враховуючи доходи третього-четвертого кварталу 17 року.

Тем временем, с заявлениями о возвращении денег сэкономленных за прошлый отопительный сезон обратилось свыше 60 тысяч семей – получателей субсидии, которые отапливали свое жилье газом или с помощью электроэнергии, озвучивают статистику в Департаменте социальной защиты населения. Пока выплаты на банковскую карту или по почте получили из них около половины, остальным, обещают чиновники, деньги перечислят до конца года.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения ХОГА:

Ми так плануємо, що за кінець листопада і за першу половину грудня усі громадяни, хто мав право на відшкодування, тобто на оплату, на повернення заощаджених сум отримають ці кошти десь приблизно до 15-20 грудня усі громадяни отримають ці кошти.

Вместе с тем, в Минсоцполитики раньше уже неоднократно говорили о полной монетизации существующих льгот в Украине, реализовывать программу планируют в следующем году.