Ажиотаж с оформлением биометрических загранпаспортов

Можно, но сложно. В Харькове, как и во всей Украине наблюдается ажиотажный спрос на биометрические загранпаспорта. Катализатором к их массовому оформлению стал безвизовый режим Украины с большинством европейских стран, который вступает в действие 11 июня.

До безвизового режима Украины с 30-ю странами шенгенской зоны осталось буквально три дня. Для граждан Украины с биометрическими загранпаспортами с 11-го июня визы в большинство европейских стран станут анахронизмом. Оформить такой документ можно либо в офисах миграционной службы, либо в государственном предприятии "Паспортный сервис". И там и там паспорта делают либо за 7, либо за 20 рабочих дней. Вот только быстро сдать документы на их оформление совсем не просто. Хотя, еще совсем недавно этой проблемы не существовало.

Артем, преподаватель:

Ну пришел, стал в очередь. Дали мне квитанцию. В июне месяце. Буквально мы за 20 дней пришли, стали в очередь. Электронная очередь. 7-го числа нам на три часа нужно было прийти. Вот, к 8-му кабинету пришли, сдали документы и ждем результатов.

Артем записался на сдачу документов на загранпаспорт 20 дней назад через терминал непосредственно в отделении миграционной службы. Сейчас для того, чтобы так сделать и лишь на 36-й день попасть на прием, надо занимать очередь к терминалу рано утром и в первые же минуты его работы свободные места заканчиваются. Аналогично практически нет шансов записаться в электронную очередь на сайте миграционной службы. Компьютер либо выдает ошибку, либо сообщает, что вакансий нет. Еще один вариант - ждать, что кто-то из счастливчиков, записавшихся в электронную очередь не придет на прием.

Гага Кикнадзе, пресс-секретарь ГУ ДМСУ в Харьковской области:

Не дивлячись на зріст попиту громадян на оформлення паспорту для виїзду за кордон, ми працюємо у штатному режимі. Та закликаємо, просимо, можливо, громадян, яким не потрібно терміново покидати межі нашої держави не звертатися до оформлення паспорту для виїзду за кордон. Чому - тому що є люди, яким потрібно терміново виїхати, а є люди, яким непотрібно, але вони оформляють паспорт для себе на всяк випадок.

В "Паспортном сервисе" также появились очереди из желающих оформить биометрические загранпаспорта. Здесь сейчас обслуживают приблизительно по 250 человек в день.

Юлия Нагайцева, начальник отдела обслуживания ГП "Паспортный сервис":

Естественно, с оглашением безвизового режима, количество желающих оформить загранпаспорт увеличилось, как минимум в два раза. Поэтому сейчас принимаем.

Посетители "Паспортного сервиса" могут сдать документы на оформление загранпаспорта день в день.

Александр, столяр:

Я час ждал. Вон, получил 15 минут. Вот и все.

Остается добавить, что стоимость оформления загранпаспортов в миграционной службе и "Паспортном сервисе" значительно отличаются. В миграционной службе эта услуга почти вдвое дешевле.