"Бабушки лежат прямо в пальто", - люботинский врач рассказал о состоянии местной больницы

В Люботинской городской больнице потекла крыша, а в помещении поликлиники стоит зимний холод.

Об этом рассказал местный врач Денис Арман на своей странице в Фейсбук.

«Больничный двор не чищен, работал один дворник, позже присоединился еще один. Для того, чтобы была возможность заехать на территорию больницы пациентам и скорой помощи, пришлось тоже взять лопату в руки», - написал врач.

По его словам, принимать беременную пациентку пришлось одетую, потому что в кабинетах поликлиники - 11 градусов тепла.

«В палатах соседнего терапевтического корпуса бабушки лежат прямо в пальто, так там температура - 10 градусов», - сообщил врач, опубликовав соответствующее фото оконного градусника.

О проблемах с крышей, которая теперь потекла, сообщалось руководству еще осенью, отметил врач.

Также медик сообщил, что, «как и раньше, новый рентген-аппарат, подаренный городу Юлией Светличной, стоит в ящике в холле. Зато в планах руководства - тратить деньги не на развитие больницы, а на бюрократию: вместо закупки необходимой для больницы лапароскопической стойки, главврач больницы собирается покупать компьютеры в каждый кабинет».

По утверждению медика, руководство больницы хочет сократить количество коек.

«При объединении 2 больниц в одну, в городе было 115 коек (30 в бывшей ЖДБ, 85 - в городской). Сейчас старый-новый главный врач сократил койки до 102. Вопреки рекомендациям медсовета при горисполкоме, открыть в больнице дополнительные койки по гинекологии, неврологии, травме, терапии кардиологии ничего этого сделано не было», - пишет Арман и обращается к главе Люботина:

«Уважаемый Леонид Иванович Лазуренко! Несмотря на критику, я считаю, что за последние 20 лет Вы - самый эффективный городской голова Люботина, который смог сдвинуть с мертвой точки многое в городе. Но люботинцы не простят Вам развала больницы, а сегодня всё идёт именно к этому, поэтому в очередной раз прошу Вас вмешаться в ситуацию», - призвал медик и пообещал, что если в ближайшее время ситуация не изменится, провести акцию прямого действия.

«Превратить город в село мы не дадим и не позволим издеваться над людьми, тем более беззащитными стариками», - пообещал врач.