Багет потолочный: виды и особенности выбора ®

Все в пространстве должно иметь свои границы и черты. Потолок – не исключение, ведь стыки между обоями или краской и отделкой потолка не бывают идеально ровными, поэтому нуждаются в маскировке. При помощи потолочного багета удастся замаскировать неровности углов и смягчить цветовые переходы между стенами и потолком. Существует много видов плинтусов разной ширины и цвета. Багет производят из самых разнообразных материалов, которые более органично смотрятся в том или ином стиле интерьера.
Выбирая потолочный плинтус, следует учитывать такие факторы:
Из каких материалов делают потолочные плинтуса?
Потолочные багеты производят и из натуральных, и из синтетических материалов. Их цена, свойства и внешний вид существенно отличаются.
Потолочные элементы декора традиционно светлые, ведь оттенки белого отлично сглаживают цветовые переходы. Если в каталоге нет изделия «вашего» цвета, можно приобрести белый багет под покраску. Что касается отделки, существует три типа багетов:
Для помещений со стенами, оклеенными обоями с яркой фактурой, выбирают гладкий плинтус (невычурность изделия уравновесит броскость отделки стен или потолка). А вот если стены украшены однотонными обоями или окрашены краской, стоит украсить их выпуклым или вогнутым плинтусом. Но один и тот же рисунок совершенно по-разному смотрится на планках разной ширины, поэтому стоит учитывать оба эти показателя в комплексе.
Ширину изделия стоит подбирать в зависимости от габаритов стены. Чем выше потолки, тем шире и больше должен быть галтель. В вот узкий плинтус закроет стык между стеной и потолком, но визуально «растворится» на фоне комнаты и потеряет свою декоративную роль. Это правило работает и в больших, и в маленьких помещениях. В очень маленькой комнате все же не стоит крепить широкий багет, ведь эта деталь только подчеркнет недостаток места.
В помещении с невысоким потолком используют багеты обоих типов. В этом случае все зависит от целей дизайна и стилевого звучания интерьера. Широкий плинтус сглаживает углы и делает комнату визуально более уютной и округлой, а вот узкий багет отличается изяществом и утонченностью. Багет потолочный можно купить в Киеве в интернет-магазине «Стройдом».