Багет потолочный: виды и особенности выбора ®

Все в пространстве должно иметь свои границы и черты. Потолок – не исключение, ведь стыки между обоями или краской и отделкой потолка не бывают идеально ровными, поэтому нуждаются в маскировке. При помощи потолочного багета удастся замаскировать неровности углов и смягчить цветовые переходы между стенами и потолком. Существует много видов плинтусов разной ширины и цвета. Багет производят из самых разнообразных материалов, которые более органично смотрятся в том или ином стиле интерьера.

Выбирая потолочный плинтус, следует учитывать такие факторы:

цвет и декор;

форму и ширину;

материал.

Из каких материалов делают потолочные плинтуса?

Потолочные багеты производят и из натуральных, и из синтетических материалов. Их цена, свойства и внешний вид существенно отличаются.

ПВХ. Дешевый, долговечный и недорогой материал. ПВХ отличается легкостью и не нуждается в тщательном уходе. Но в помещениях с высокой влажностью его использовать не стоит, ведь этот материал пропускает влагу. Полиуретан. Этот легкий материал хорошо гнется и моется, а еще он влагостоек и точно не станет рассадником плесени. Плинтуса из полиуретана красят в разнообразные цвета. Чем больше весит конкретное изделие, тем ответственнее следует подходить к его креплению. Гипс. Роскошный и долговечный, непроницаемый для влаги гипс отличается как отличным качеством, так и высокой стоимостью. Пенопласт очень легкий и не плесневеет. Благодаря низкой цене он очень популярен. Впрочем, такой плинтус проницаем для влаги, а еще желтеет со временем и легко крошится, поэтому нуждается в периодической замене. Пенополистирол. Отличается влагостойкостью и большей прочностью, чем пенопласт, поэтому и стоит дороже. Этот материал обладает некоторой токсичностью, поэтому его рекомендуют использовать только для помещений, где люди не пребывают постоянно. Дерево. Натуральный гипоаллергенный материал отличается высокой долговечностью и прочностью, а также полностью безопасен для здоровья.

Цвет и декор плинтуса потолочного

Потолочные элементы декора традиционно светлые, ведь оттенки белого отлично сглаживают цветовые переходы. Если в каталоге нет изделия «вашего» цвета, можно приобрести белый багет под покраску. Что касается отделки, существует три типа багетов:

инжекционный – плинтус с выпуклой резьбой;

экструдированный – изделие с углублениями;

ламинированный – поверхность плинтуса отличается гладкостью.

Для помещений со стенами, оклеенными обоями с яркой фактурой, выбирают гладкий плинтус (невычурность изделия уравновесит броскость отделки стен или потолка). А вот если стены украшены однотонными обоями или окрашены краской, стоит украсить их выпуклым или вогнутым плинтусом. Но один и тот же рисунок совершенно по-разному смотрится на планках разной ширины, поэтому стоит учитывать оба эти показателя в комплексе.

Ширина плинтуса

Ширину изделия стоит подбирать в зависимости от габаритов стены. Чем выше потолки, тем шире и больше должен быть галтель. В вот узкий плинтус закроет стык между стеной и потолком, но визуально «растворится» на фоне комнаты и потеряет свою декоративную роль. Это правило работает и в больших, и в маленьких помещениях. В очень маленькой комнате все же не стоит крепить широкий багет, ведь эта деталь только подчеркнет недостаток места.

В помещении с невысоким потолком используют багеты обоих типов. В этом случае все зависит от целей дизайна и стилевого звучания интерьера. Широкий плинтус сглаживает углы и делает комнату визуально более уютной и округлой, а вот узкий багет отличается изяществом и утонченностью. Багет потолочный можно купить в Киеве в интернет-магазине «Стройдом».