Балаклея: пешие патрули обследуют территорию, - ГСЧС

08 мая 2018 г. 12:02
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По состоянию на 7:00 8 мая ситуация на арсенале в Балаклее контролируется.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пешие патрули проводят обследование территории.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 3 мая в 13:40 в  Балаклее Харьковской области, на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

В 8 часов 40 минут 4 мая пожар локализовали на площади около 35 га.

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