Балкон, превратившийся в факел

23 апреля 2019 г. 18:17
Автор: Светлана Еченина
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Этот балкон за несколько минут превратился в настоящий факел. Пылало так, что досталось и соседям. Ирина, сломя голову побежала домой, когда ей сообщили о пожаре

Ирина:

Мне сосед позвонил с 9-го этажа, что у меня горит балкон, я пришла, здесь уже 4 пожарные машины

Михаил говорит, он как раз шел с работы, когда заметил, что горит балкон его знакомого - мужчины по имени Павел.

Михаил, спаситель Павла:

Еперный балет, Паша горит. Я скинул очки и сюда прибежал.. Я его за шкварник, ну ... и на лестницу. Я его приводить в чувство, а у него ... ну, ну ... пульс не прощупывался. Я его раз с ладошки, два, три ... ну, пришлось с кулака дать

Михаил уверяет, от спасенного сильно пахло спиртным. Это подтверждают и соседи, которые жалуются, мужчина - выпивоха и постоянно приносит им одни заботы

Виктория, соседка Павла:

Человек неадекватный, человека надо ликвидировать от общества. Вот и все, что я могу сказать. Нам здесь жить опасно, мы в опасности постоянно. Это нам пожарное сказали, если бы минут десять - дом взорвался бы, так как проходил газ там.

Этот пожар, сетует Виктория, тоже является следствием неосторожности ее соседа. А вот и сам Павел - хозяин квартиры, где произошел пожар. Правда мужчина не держится на ногах. И у него есть своя версия возгорания

Павел, хозяин квартиры:

Соседка забросила бумажку с горящей на швабру с горящей тряпкой ... ляпс и все

По словам спасателей, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, в частности, речь идет о выбрасывании окурков с балконов, расположенных этажами выше. На месте происшествия работало 10-ть пожарных. На момент их прибытия горели домашние вещи на балконе. Площадь пожара составила около 6 кв.м

Видео: 

Балкон, превратившийся в факел - 23.04.2019

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