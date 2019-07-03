Банду, в которую входил сотрудник СБУ, обвиняют в разбойных нападениях на инкассаторов и покушении на убийство главврача

Военная прокуратура Харьковского гарнизона завершила досудебное расследование по делу в отношении 5 участников вооруженной банды, которые на протяжении последних 5 лет совершали дерзкие разбойные нападения, а также заказные убийства на территории Харьковской и Киевской областей.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014 - 2016 годы члены вооруженной банды, в состав которой также входил сотрудник одного из территориальных органов СБУ, совершили серию разбойных нападений на инкассаторские автомобили АО КБ «ПриватБанк» и завладели денежными средствами на сумму свыше 10 млн грн.

Кроме того, три человека из числа банды в марте 2019 года путем закладки и подрыва самостоятельно изготовленного взрывного устройства в подъезде одного из жилых домов в пгт. Киеве намеревались за денежное вознаграждение убить главного врача коммунального учреждения здравоохранения Киева.

В ходе проведения обысков в помещениях, которыми пользовались члены банды в Киеве и Харьковской области, правоохранители изъяли около 10 тыс боевых патронов, 2 кг взрывчатых веществ (пластида), более 20 гранат Ф-1, десятки единиц оружия, самодельных патронов и тому подобное.

27 июня 2019 года обвинительный акт по делу направлен в суд по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 187; ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 263-1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины, санкция которых предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.