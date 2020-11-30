Банк требует вернуть кредит, выделенный на парк Горького: суд уже третий раз не может рассмотреть иск

30 ноября 2020 г. 16:27
Автор: Марина Николаева
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Кредит для реконструкции Парка Горького команда Кернеса взяла еще в 2011 году. Это был эквивалент 20 млн евро. Кредитовать строительство аттракционов согласились в "Проминвестбанке", владельцем контрольного пакета акций которого является российский "Внешэкономбанк". После начала российской агрессии, оппоненты несколько раз призвали Кернеса рассчитаться по кредиту, ведь он брался под залог имущества подземки, здания мэрии и другого коммунального имущества. Но договор наоборот пролонгировали, а потом вообще перестали платить по кредиту. Это привело к тому, что банк обратился в суд с требованиями вернуть 6500000 евро и 52 миллиона гривен. Но уже третий раз суд не может рассмотреть иск по существу. Сначала метрополитен подал встречный иск, заявив, что договор поручительства закончился. Но его отклонили в связи с завершением срока давности. Затем представитель Парка усомнился в точной сумме долга и попросил провести экспертизу. А сегодня выяснилось, что поручители о предложенной экспертизе ничего не знают.

Сергей Денисенко, представитель "Проминвестбанка":

Харківській метрополітен не був ознайомлений про подання клопатання про призначення експертизи, хоче ознайомитись з ним та подати свої міркування щодо призначення.

Почему соответчики не были ознакомлены с ходатайством об экспертизе, представитель парка объяснять не стал. Как и не ответил на вопрос, не считает ли он, что то, что происходящее является оттягиванием рассмотрения и нежеланием платить по счетам.

Андрей Тищенко, представитель КП "Парк Горького":

Я не даю коментарі, я всього лише адвокат, юрист. Це пресс-аташе, це відповідні люди.

Но в пресс-службах коммунальных предприятий, как и в мэрии, претензии кредиторов также не комментируют. Следующее заседание по делу назначено через две недели. Таким образом, оно пройдет уже после внеочередной сессии горсовета, которая может выделить деньги на уплату по кредиту.

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