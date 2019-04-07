Банкет отменяется: молодая "гастролерша", обманувшая львовские рестораны на десятки тысяч гривен, действует в Харькове

В Харькове за несколько дней одна и та же девушка обманула несколько различных ресторанов и кафе. Схема везде одна - девушка называла имена заказчиков праздника, потом говорила, что у нее умерла бабушка, банкет отменяется, а задаток она забирает.

После того, как фото с камер наблюдения выложили в Интернет, обманщицу быстро узнали. Это героиня сюжета ТСН, которая в прошлом году «нагрела» львовских рестораторов на 30 тысяч гривен. А полиция отпустила ее под залог в 340 гривен.

В семейный ресторан Харькова заплаканная молодая девушка пришла несколько дней назад. Позвала менеджера и попросила вернуть задаток за банкет.

“Представилась Ириной, говорит, была две тысячи предоплата. У нее похороны, умерла бабушка, вот такая ситуация”, - рассказывает менеджер ресторана Владислава Приходько.

Девушка назвала и имя, на которое делали заказ, и номер телефона. Деньги ей отдали.

В другом ресторане, куда наведалась девушка, она рассказывала ту же историю про бабушку. И снова назвала точные данные заказчика и даже зал, в котором должен был состояться праздник. Деньги - 2000 гривен задатка - девушке отдали. А через два дня выяснилось, настоящие заказчики банкет не отменяли.

«Приходит женщина с цветами, с ребенком, ожидает гостей. Мы, разумеется, извинились, выяснили, что она залога не забирала, показали ей видео с девушкой, она говорит : «я не знаю эту девушку», - говорит администратор Светлана Тимченко.

Злоумышленница продолжила свой вояж по ресторанам Харькова. За неделю вынесла деньги минимум из трех заведений. А в одном ресторане ей не повезло - она действовала по своей стандартной схеме, но из-за сложной системы возврата денег только при наличии паспорта на имя заказчика и специальной карточки, которых у нее, конечно, не было, ушла ни с чем.

Несколько дней назад записи с камер наблюдения выложили в соцсети. Пользователи быстро опознали девушку. В прошлом году летом ее задержали во Львове. Там за месяц она обчистила меньшей мере 20 ресторанов и кафе. После внесения залога девушка сразу исчезла и до сих пор находится в розыске.

Алена Аксенова в свои 22 года уже 6 раз была осуждена за аналогичные преступления. Схема действий преступной практики не изменилась - срабатывает и слезливая история, и актерский талант, и тренированное внимание.

«Администраторы открывали тетради, где записано, и она успевала почитать, что в тетради пишут. Она входила в доверие, люди, посочувствовав, возвращали ей задатки», - комментируют в полиции Львова.

В харьковской полиции уже несколько заявлений от обманутых владельцев ресторанов. Но пока ее поймать не удалось. Не исключено, что она уже покинула Харьков, ведь за время своей мошеннической карьеры она сменила уже несколько областей.