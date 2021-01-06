Банковские карты можно будет пополнять в отделениях «Укрпочты»

Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» запустил в более 3 тысяч своих автоматизированных отделениях услугу пополнения банковских карт платежных систем Visa и Mastercard от любого украинского банка. Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

«Укрпочта» запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карты. В более 3000 автоматизированных отделениях «Укрпочты», оборудованных платежными терминалами, теперь можно пополнить карточку любого украинского банка платежных систем VISA и Mastercard», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за одну операцию можно зачислить на карту сумму от 50 до 4999 грн. Согласно сообщению, комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Пресс-служба подчеркнула, что пополнить наличными деньгами можно карточку с любой технологией - бесконтактную, с чипом или магнитной лентой.

«Для получения услуги клиенту необходимо назвать оператору почтового отделения сумму пополнения, иметь при себе соответствующее количество наличных с учетом комиссии, а также банковскую карточку, которую нужно пополнить», - сказано в сообщении.

Если карта отсутствует, клиент может совершить сделку, указав оператору 16-значный номер банковской карточки для пополнения.

Пресс-служба также сообщила, что национальный почтовый оператор имеет 5 тыс. собственных POS-терминалов для приема платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2 тыс. жителей.

«По количеству торговых терминалов "Укрпочта" входит в пятерку крупнейших участников платежных систем», - сказано в сообщении.