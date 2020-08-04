"Барабашово"&Полиция. Почему очередная попытка коммунальщиков попасть на рынок закончилась скандалом?

Очередная попытка коммунальщиков попасть на торговую площадку «Авторынка» натолкнулась на массовое сопротивление предпринимателей. Утром буровая установка на автоплатформе в сопровождении руководителей КП «Харьковский городской рынок» должна была заехать на территорию, но вот предприниматели снова потребовали разрешительные документы. Вместо того, чтобы показать людям документы, коммунальщики снова вызвали полицию.

А вы бы сделали оперативную сьемку, начиная с Киевской, как там без «дозволов» и здесь пытаются без «дозволов», не одного «дозвола» на проведение работ нет, вы бы этот момент засняли лучше, а то сначала ходите, щеки надуваете - все документы есть, все документы есть, а потом, оказывается, нихрена нету документов, которые самые важные, самые главные!

Полицейские, прибывшие на вызов, по словам предпринимателей, фактически отказались их слушать, а кого, говорят, вообще под надуманными предлогами пыталась заставить проехать в райотдел.

Все это заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Оксана Калмыкова опровергает. Задержаний, говорит, также не было, ни одного человека в райотдел не доставили.

Оксана Калмыкова, зам. нач. отдела коммуникации ГУНП в Хар. обл. (по телефону)

Щодо погроз та неправомірних дій поліції на ринку Барабашово - в нас немає такої інформації. Поліція прибула на територію торгівельного центру для того, щоб забезпечити охорону громадскьго порядку, щоб не допустити силового розвитку подій, не допустити потасовок. Що стосується усіх цих відносин, громадянсько-правових відносин, які наразі тривають у судах, розгляди і таке інше, - ми наразі розбираємося у всіх цих подіях.

Между тем предпринимателей возмущает, что на официальном сайте харьковской полиции указано, что данный участок принадлежит городскому совету. Впрочем, как уверяют юристы рынка, земля принадлежит территориальной общине, а право управления данным участком в настоящее время является спорным и рассматривается в суде, и об этом должны знать работники полиции, ведь предприниматели неоднократно это подчеркивали.

Ирина Денисова, предприниматель

Чем занималась сегодня полиция? Полиция стала полностью на сторону городского совета и полиция пыталась «продавить» предпринимателя - они пытались угрожать, они требовали документы, то есть действия полиции были направлены на то, чтобы свободный предприниматель был запуган.

Попытки полицейских собрать персональные данные предприниматели тоже считают нарушением норм закона, ведь, говорят, их собирали без видимых признаков правонарушения и оформляли неправильно.

Кроме того, предприниматели уверяют, что полиция, по их наблюдениям, принимает заявления от коммунальщиков немедленно, а обращения предпринимателей иногда вообще игнорирует. Поэтому администрация рынка считает информацию, размещенную на официальном сайте полиции недостоверной. Люди называют такие действия чиновников произволом и готовятся защищать свои торговые места.

