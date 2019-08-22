Барбершоп в Харькове: работа и обучение ®

Приподнимаем завесу над секретами престижной профессии

Население Харькова − плюс-минус полтора миллиона человек. Примерно половина из них − мужчины. Даже если не заводить бороду и максимально экономить на своем внешнем виде, все равно, минимум раз в месяц нужно посещать мастера с ножницами и бритвой. Поэтому профессия барбера − выбор перспективный и правильный.

Что бы ни случилось − экономический кризис, политические потрясения или природный катаклизм, мастера без работы не останутся. И зарабатывают они неплохо. Даже начинающие. А те, кто нашел себя в парикмахерском искусстве, могут построить успешную карьеру и обеспечить себе хороший доход. Но как стать барбером? С чего начать и куда двигаться? Мы нашли барбершоп в Харькове, где вам предложат обучение, а если вы проявите старание и талант, то и возьмут на работу. Это самый популярный бренд в городе − retrobarbershop.kh.ua, два заведения, расположенные в самом центре. Там нам ответили на все вопросы, а мы делимся секретами с вами.

Могу ли я стать барбером?

Обучить можно каждого. Но успеха в профессии добиваются единицы. Самое главное качество − это чувство стиля, внутреннее ощущение прекрасного. Если вы готовы часами, не сходя с места, заниматься художественной деятельностью, то можно задуматься о карьере в барбершопе.

Но это еще не все. Второй, не менее важный, навык − общение. Если вам количество ваших друзей перевалило за сотню, если в любой компании вы чувствуете себя уверенно, если свободно знакомитесь и общаетесь с новыми людьми, то профессия вам подойдет. Интровертам тут не место. Пройти обучение в барбершопе в Харькове они могут, но долго не проработают. Ведь клиенты приходят не только постричься, но и поговорить.

Сколько времени нужно для того, чтобы овладеть парикмахерским искусством?

На теоретическое обучение и приобретение практических навыков уходит примерно 2-3 месяца. А на то, чтобы стать мастером, может уйти вся жизнь. Успех зависит от вашей усидчивости (вернее будет сказать, "устойчивости", так как барберы работают стоя) и таланта.

Обязательные условия − хорошее зрение и твердая рука. Вы должны различать каждый волосок на голове клиента и уметь его срезать. Уже после двух-трех практических занятий вы поймете, насколько хорошо вы справляетесь с ножницами и бритвой. Тут все строго индивидуально. Кто-то схватывает сразу и прекрасно стрижет, другим требуется время и много практики. Но научить делать стандартные стрижки можно почти что каждого человека.

Какой у барбера рабочий график?

Плавающий. Все зависит от правил барбершопа и отношений внутри коллектива. Обычно на одном кресле работают два мастера, они меняются через день. Это сфера услуг, поэтому ни о каких выходных в субботу и воскресенье речь не идет. Даже наоборот, в такие дни поток клиентов может усиливаться.

Работа барбера − физически тяжела. Нужно целый день провести на ногах, часто принимая неудобные позы, чтобы дотянуться до нужного места. Поэтому у мастеров, как правило, больше выходных, чем у офисных работников. Но некоторые подрабатывают и в свои выходные.

Сколько зарабатывают мастера?

Уровень заработка зависит от таких факторов:

Класса барбершопа, в котором вы работаете. Количества постоянных клиентов и чаевых. То есть, от вашего мастерства и популярности. Количества рабочих часов.

Даже начинающий барбер может заработать неплохую сумму, если будет выходить на работу чаще. Опытный специалист получает в месяц значительно больше средней зарплаты.

Если относиться к работе ответственно, не лениться и стараться постоянно совершенствовать свое мастерство, то хватит и на машину, и на отпуск в хорошем месте.

Как найти работу барберу?

Проще простого. В этой специальности постоянная нехватка кадров. Но барбершопы ищут не просто тех, кто умеет стричь, а хороших специалистов. Главные требования − старательность, ответственность и трудолюбие. В нашей стране ощущается сильный дефицит сотрудников, обладающих этими качествами.

Поэтому даже если вы только начинаете карьеру, без работы вы сидеть не будете. Если, конечно, сами этого захотите.

Можно ли пройти обучение в барбершопе в Харькове, а работать − за границей?

Конечно. И в Европе, и в США, и во всех других развитых странах существует постоянный спрос на барберов. Да, модные тренды и стили причесок могут отличаться. Но для мастера не составит большой трудности перейти на новые стандарты.

Единственное, если вы захотите отправиться за границу, нужно будет усиленно изучать язык. Молчаливый барбер не пользуется большой популярностью.

Можно ли пройти обучение в барбершопе в Харькове, а работать − за границей?

Конечно. И в Европе, и в США, и во всех других развитых странах существует постоянный спрос на барберов. Да, модные тренды и стили причесок могут отличаться. Но для мастера не составит большой трудности перейти на новые стандарты.

Единственное, если вы захотите отправиться за границу, нужно будет усиленно изучать язык. Молчаливый барбер не пользуется большой популярностью.

Как начать обучение и работу в барбершопе в Харькове?

Позвоните в Ретробарбершоп или придите и запишитесь на курсы. Группы набираются совсем небольшие, по пять человек. Обучение, как и все ценное в этой жизни, платное. Но вас сразу могут взять на работу.