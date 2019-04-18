Бассейн с солнечными батареями открыт в Новобаварском районе города Харькова ®

Энергоэффективный ремонт по ремонту бассейна и помещения в целом был реализован в детском саду № 6, который располагается в Новобаварском районе города Харькова. Ноу-хау для обогрева воды в бассейне стало внедрение гелиосистемы, которая обеспечит необходимый для малышей комфорт и позволит сэкономить на энергоресурсах.

Новый бассейн — новые возможности

Ремонт и утепление помещения реализовала немецкая компания GIZ совместно с городскими властями. Зарубежные представители поделились опытом в обустройстве детских дошкольных учреждений и предоставили энергоэффективный проект.

В помещении, где располагался прежний бассейн, провели комплексную реконструкцию. Был утеплен фасад, заменена кровля, установлены двухкамерные стеклопакеты. Полы возле воды и в душевых оснащены подогревом. Вся система питается от солнечных батарей, которые установили на крыше здания.

Поскольку бассейн предназначен для детей возрастом от 3 лет, была модернизирована система очистки воды. Для поддержания санитарно-гигиенических норм вода проходит несколько ступеней фильтрации, также используется современная и безопасная химия для бассейна.

Оздоровиться получили возможность более 300 воспитанников детского сада. В учреждении функционируют 14 групп, из них 2 — логопедические, они принимают детей с нарушениями речи. Занятия планируют проводить для каждой группы один раз в неделю. Воспитанники будут находиться под постоянным присмотром медсестры и воспитателя, занятия ведут профессиональные инструкторы. Сложно переоценить полезность посещения бассейна: уроки в воде улучшают физическое здоровье, стимулируют развитие, способствуют координации.

Планы на будущее

Это уже не первый проект в сфере энергоменеджмента, реализованный немецкой федеральной компанией GIZ. В прошлом году европейский опыт был внедрен в харьковской школе № 153.

На открытии нового бассейна заместитель Харьковского головы И. Терехов отметил, что успешный опыт взаимодействия с европейскими партнерами станет основой для внедрения и реализации энергосохраняющих технологий и в других образовательных учреждениях.

С ним согласился и Рене Фон Прондзински, представитель немецкого концерна, уточнив, что уже на текущем этапе рассматриваются несколько кандидатов для реализации проекта в соответствии с европейскими нормами энергосбережения.