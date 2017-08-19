Байкер сорвался с обрыва, сняв падение на видео

19 августа 2017 г. 18:29
Источник: Корреспондент
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В результате инцидента молодой человек чудом остался жив.

В Сети было обнародовано видео с мотоциклистом, который сорвался с обрыва, не вписавшись в поворот на горном серпантине. Он рухнул вместе с мотоциклом и чудом остался жив.

Свое падение он снял на камеру GoPro.

Сообщается, что инцидент произошел в американском городе Калабасас в Калифорнии. После падения мужчина полторы минуты не подавал признаков жизни.

Во время падения скорость мотоцикла составляла около 60 километров в час. После того, как байкер сорвался, он и его транспортное средство приземлились в 75 метрах друг от друга.

Придя в себя, он принялся звать на помощь, однако безуспешно. В итоге, с множественными ранениями, он был вынужден самостоятельно подниматься по дороге, где был обнаружен одним из водителей, вызвавшим медиков.
 

Видео: 

Watch This Biker Go Straight Off a Cliff, and Survive

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