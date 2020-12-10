Белорусы с 20 декабря не смогут выезжать из страны через наземные границы

Жителям Беларуси с 20 декабря запретили выезд из страны через наземные границы.

Об этом сообщает правовой интернет-портал Беларуси.

Постановление совета министров приказывает временно приостановить пересечение государственной границы на выезд гражданами Беларуси, а также иностранцами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Ограничения будут действовать на наземных границах - автодорожных пограничных пунктах, железнодорожных вокзалах и в речных портах.

Выезд за границу разрешается в экстренных случаях, а также отдельным категориям граждан.

Вместе с тем запрет не распространяется на дипломатов, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, тех, кто едет в командировку, и некоторые другие категории.

Белорусам будет разрешено выехать после сообщения о тяжелой болезни или о смерти члена семьи или близкого родственника, а также тем, кто выезжает за медикаментами.

Иностранцам, которые прибывают в Беларусь, нужно будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат теста на COVID-19.

Напомним, с 1 ноября Беларусь запретила въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса.

Ограничения не распространяются на тех, кто прибывает в международный аэропорт в Минске, а также дипломатов и ряд других категорий лиц. Все, кого пустят в Беларусь, в течение 10 календарных дней должны находиться в самоизоляции.

29 октября Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что "в связи с имеющейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины".